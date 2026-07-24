Siracusa, concluso l’intervento di riparazione della rete idrica in viale Scala Greca

Attualità · Angolo via Noto

Aretusacque informa la cittadinanza che si è concluso con esito positivo l’intervento di riparazione urgente della perdita idrica individuata presso la camera di manovra dell’acquedotto situata all’intersezione tra viale Scala Greca e via Noto.

Nonostante la presenza nell’area di sottoservizi tecnologici e infrastrutture di telecomunicazione che hanno richiesto particolari accorgimenti operativi e specifiche misure di sicurezza, le attività sono state completate regolarmente e nei tempi programmati. Il personale operativo ha eseguito l’intervento di riparazione durante la notte ridurre al minimo il disagio all’utenza.

La condotta interessata dall’intervento è stata riparata e rimessa in esercizio. Le operazioni di riapertura e riequilibrio della rete sono state già avviate e consentiranno il progressivo ritorno alle normali condizioni di esercizio nelle aree interessate.

Eventuali residuali riduzioni di pressione potranno verificarsi nelle prossime ore, il tempo necessario al completo assestamento dei flussi all’interno della rete di distribuzione. Aretusacque rammenta a tutti gli utenti che in caso di guasto il canale di comunicazione con l’azienda è il numero verde 800.53.53.53, disponibile H24, 7 giorni su 7.

Aretusacque ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione dimostrate durante l’esecuzione dei lavori e conferma il proprio impegno nel garantire la continuità e l’efficienza del servizio idrico.