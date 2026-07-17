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Cronaca Polizia

Siracusa, condanna definitiva per traffico di droga: finisce in carcere

di Ottavio Gintoli ·
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Intervento della Polizia a Siracusa

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Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, nel pomeriggio di ieri, hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania, nei confronti di un uomo di 32 anni, già agli arresti domiciliari, e noto alle forze dell’ordine per essere stato accusato di gravi reati.

Il trentaduenne è stato condannato in via definitiva a 8 anni, 8 mesi e 21 giorni di reclusione, per i reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione di droga ai fini dello spaccio.

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L’arrestato, espletate le formalità di legge è stato condotto in carcere.

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Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

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