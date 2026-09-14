Siracusa, conferimento al ccr di Targia, ma emesso scontrino ad altro utente

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una lettrice, Stefania Sorbello, in merito a un episodio spiacevole avvenuto venerdì al Centro di Raccolta Rifiuti alla Targia, sperando possa servire a far luce su possibili disservizi o irregolarità nella gestione dei conferimenti.

“Mi sono recata presso la struttura per smaltire i miei rifiuti domestici, per un peso complessivo di ben 37 kg. Come da procedura, ho consegnato la mia tessera sanitaria all’operatore di turno per la registrazione della pesata. Una volta andata via, controllando la ricevuta emessa, mi sono accorta che lo scontrino non riportava i miei dati, bensì il nome di un’altra persona. Sono quindi tornata immediatamente indietro per far presente l’errore e chiedere la correzione dei dati.



Oltre al danno, la beffa: l’addetto presente si è limitato a prendermi in giro con una grande risata, liquidando la cosa come un semplice “errore del computer”. Inoltre, si è rifiutato di annullare l’operazione precedente, lasciando quindi che 37 kg di rifiuti da me conferiti venissero attribuiti a un altro utente, procedendo poi a caricare sulla mia scheda solo i conferimenti successivi.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Ritengo l’accaduto grave per due motivi principali: Tracciabilità e Tari: I punti e le pesate associate alla tessera sanitaria incidono sulla correttezza delle posizioni Tari dei cittadini e sugli eventuali incentivi/scatole premio previsti dal Comune. Condotta del personale: L’atteggiamento derisorio e la mancata risoluzione di un errore palese rappresentano una grave mancanza di rispetto verso i cittadini che cercano responsabilmente di fare la raccolta differenziata. Resto a disposizione per fornire ulteriori dettagli, luogo esatto dell’accaduto ed eventuali riscontri”.