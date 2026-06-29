Siracusa, confisca revocata dopo 23 anni: la Corte d’Appello restituisce gli immobili alle sorelle Magro

A distanza di oltre vent’anni dalla confisca dei beni, la Corte d’Appello di Catania ha accolto il ricorso per revisione presentato dall’avvocato Antonino Campisi, disponendo la revoca della confisca degli immobili intestati ad Angela Magro e Simona Magro, eredi di Aurelio Magro.

La decisione arriva al termine di un lungo iter giudiziario iniziato nel 2004, quando il Tribunale di Siracusa dispose la confisca dei beni riconducibili ad Aurelio Magro, estendendo il provvedimento anche agli immobili intestati alle due figlie. La misura venne successivamente confermata sia dalla Corte d’Appello sia dalla Corte di Cassazione.

Il procedimento è stato riaperto grazie a un ricorso per revisione proposto dal difensore delle due donne, l’avvocato Antonino Campisi, che ha depositato nuovi elementi ritenuti rilevanti ai fini della decisione. Tra questi figurano sentenze assolutorie relative alle contestazioni di riciclaggio e di interposizione fittizia di persona, nuove perizie contabili e ulteriore documentazione tecnica.

Secondo quanto sostenuto dalla difesa, le nuove prove dimostrerebbero che le risorse economiche utilizzate da Angela e Simona Magro per l’acquisto degli immobili erano di provenienza lecita e che le stesse hanno sempre avuto la piena titolarità delle abitazioni.

La Corte d’Appello di Catania, riesaminando il caso alla luce della nuova documentazione prodotta, ha accolto il ricorso per revisione, ritenendo insussistenti i presupposti per mantenere la misura ablativa nei confronti degli immobili intestati alle due sorelle.

Nel provvedimento, secondo quanto riferito dalla difesa, i giudici hanno evidenziato che gli accertamenti emersi nel procedimento penale hanno escluso la natura illecita delle somme impiegate per l’acquisto delle abitazioni, disponendo così la restituzione degli immobili alle legittime proprietarie.

Per Angela e Simona Magro si conclude così una vicenda giudiziaria durata oltre vent’anni, che consentirà loro di rientrare nella piena disponibilità delle proprie case.

L’avvocato Antonino Campisi ha espresso soddisfazione per l’esito del procedimento, sottolineando come il ricorso per revisione abbia “consentito di rivalutare l’intera vicenda alla luce di prove sopravvenute che, secondo la Corte, hanno modificato il quadro probatorio sul quale si fondava la precedente confisca”.