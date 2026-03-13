Siracusa, confronto europeo sullo sviluppo locale a Palazzo Vermexio

Siracusa è stata teatro di un importante momento di confronto internazionale sul tema dello sviluppo locale. Nella Sala Falcone Borsellino di Palazzo Vermexio, in piazza Duomo, si è svolto il tavolo tecnico dal titolo “Empowering Local Development Agents for a Cohesive Europe – Scambio di buone pratiche”, nell’ambito del progetto Erasmus+ coordinato da ISPAL.

L’incontro ha rappresentato uno spazio di dialogo tra istituzioni, professionisti ed enti impegnati nello sviluppo dei territori, con l’obiettivo di riflettere sul ruolo delle agenzie di sviluppo locale e sulla figura dell’Agente di Sviluppo Locale nel contesto europeo, oltre che sulle possibili azioni concrete da avviare per rafforzare la cooperazione tra territori.

Al tavolo hanno preso parte delegazioni provenienti dalla Spagna e dalla Toscana, insieme ai rappresentanti di ISPAL, promotore e coordinatore del progetto. Il confronto ha permesso di mettere in comune esperienze, buone pratiche e visioni, affrontando anche criticità, esigenze e aspettative legate ai processi di sviluppo territoriale.

Ad aprire i lavori sono state Marica Appolloni e Patrizia Tomaselli, rappresentanti di ISPAL, che hanno ringraziato i partner spagnoli e toscani per la partecipazione e la collaborazione. Presente anche Rossana Geraci, responsabile dell’Urban Center di Siracusa, che insieme a Siracusa Città Educativa ha sostenuto e condiviso i valori e gli obiettivi dell’iniziativa. All’incontro hanno preso parte anche i volontari del Servizio Civile Universale.

Il tavolo di confronto tecnico è proseguito con gli interventi di Roxana Topciov di INDA Iniciativas, ente esperto in progettazione e finanziamenti pubblici; Lia Miccichè di LimeUp, impresa sociale che affianca enti territoriali e nazionali nello sviluppo di progetti ad alto impatto sociale; e Maria Dolores Peña di Afiprodel, associazione che riunisce gli agenti di sviluppo locale della Galizia.

Dopo un breve coffee break, sono intervenuti anche Giuseppe Rosano, presidente dell’associazione Noi Albergatori Siracusa; Daniel Amato, vicesegretario del Comune di Melilli e dirigente delle politiche europee; e Giovanni Mirabile, consulente del lavoro.

A sorpresa, nel corso dell’incontro ha fatto visita anche il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che ha voluto dedicare parte del suo tempo ai partecipanti, soffermandosi a dialogare con i presenti per approfondire i temi trattati e confrontarsi sulle prospettive di sviluppo locale.

Al termine dei lavori, ISPAL ha offerto ai partecipanti un lunch preparato da un noto catering aretuseo. Le pietanze rimaste, vista anche l’abbondanza del buffet, sono state devolute al Centro di accoglienza San Martino, in un gesto di solidarietà che ha concluso la giornata nel segno della condivisione e dell’attenzione al territorio.