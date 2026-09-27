Siracusa, congresso territoriale della Fsi-Usae: riconfermata la fiducia a Renzo Spada

Attualità · sabato

Si è svolto sabato 26 settembre 2026, all’Hotel Relax – Centro Convegni di Siracusa, il Congresso Territoriale della FSI-USAE, che ha registrato una significativa e partecipata presenza di iscritti e rappresentanti del territorio.

Un appuntamento importante per fare il punto sull’attività sindacale svolta e sulle numerose problematiche che interessano il mondo della sanità e dei servizi pubblici, ma anche per tracciare le nuove linee di impegno per il futuro.

Nel corso del congresso è stata riconfermata la fiducia a Renzo Spada, premiando l’impegno, la presenza e l’attività portata avanti quotidianamente sul territorio.

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Renzo Spada è stato quindi riconfermato Segretario Territoriale FSI-USAE, a testimonianza della fiducia riposta nel lavoro svolto e nella sua capacità di rappresentare le istanze dei lavoratori.

I lavori del congresso sono stati aperti proprio dal Segretario Territoriale uscente Renzo Spada, alla presenza del Segretario Generale FSI-USAE Adamo Bonazzi e del Segretario Nazionale Santi Paride

“La riconferma rappresenta per me una grande responsabilità e, allo stesso tempo, uno stimolo a continuare con ancora maggiore determinazione – dichiara Renzo Spada –. Ringrazio tutti coloro che hanno riposto nuovamente la loro fiducia nella mia persona. Continuerò a lavorare con serietà, presenza e ascolto, perché il sindacato deve essere ogni giorno al fianco dei lavoratori e vicino ai loro problemi”.