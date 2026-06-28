Siracusa conquista Condé Nast Traveller: Ortigia e la costa ionica protagoniste di un viaggio tra mito, mare e lusso

Siracusa sotto i riflettori del turismo internazionale grazie a Condé Nast Traveller, una delle più autorevoli riviste mondiali dedicate ai viaggi e al turismo di lusso. Nel numero di luglio/agosto 2026, il magazine del gruppo Condé Nast dedica ampio spazio alla città aretusea con un reportage narrativo e fotografico che racconta un viaggio in famiglia lungo le coste ioniche della Sicilia.

L’articolo propone Siracusa come una destinazione capace di fondere storia, mito e lifestyle contemporaneo, trasformando ogni esperienza in un percorso immersivo tra cultura, mare e ospitalità d’eccellenza. Il racconto richiama anche alcune suggestive leggende locali, come quella della misteriosa sirena avvistata nelle acque siracusane negli anni Cinquanta, simbolo di un territorio dove il fascino del mito continua ancora oggi a convivere con la realtà.

Protagoniste del reportage sono Siracusa e Ortigia, descritte come luoghi dal fascino senza tempo, caratterizzati da vicoli stretti, piazze affacciate sul mare e da un profondo legame con il Mediterraneo. Il viaggio si spinge anche verso l’Etna, raccontato attraverso i suoi paesaggi vulcanici e i caratteristici crateri fumanti che dominano la Sicilia orientale.

Ampio spazio viene riservato anche all’ospitalità di alta gamma. Tra le strutture segnalate figura Tenuta Falconeri, elegante villa immersa nel verde con ampi giardini e piscina, descritta come un’oasi di pace realizzata con materiali organici dalla proprietaria Lucina Campisi. Nel reportage trovano spazio anche altri luoghi simbolo come Cortile Verga e il Donna Coraly Country Boutique Hotel, indicati tra le esperienze da vivere per chi sceglie di soggiornare nel territorio.

Non manca il racconto delle esperienze più autentiche: dai mercati storici di Ortigia alle cene in terrazza vista mare, passando per la gastronomia siciliana e le escursioni in barca lungo la costa, tra grotte marine, insenature nascoste e acque cristalline. Un itinerario che unisce comfort, eleganza e tradizioni locali.

La pubblicazione rappresenta un’importante vetrina internazionale per Siracusa e il suo territorio, sempre più presenti nei circuiti del turismo di qualità. Attraverso le pagine di Condé Nast Traveller, la città viene raccontata come una destinazione capace di offrire un perfetto equilibrio tra lusso discreto, autenticità e suggestioni senza tempo, confermando il crescente interesse del mercato internazionale verso la Sicilia orientale.