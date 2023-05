Siracusa, consegnato a Giovanna Botteri il premio PierPaolo Conti

Trieste e una donna, ricordando Saba, il noto poeta del Novecento, possiamo dire di Trieste una città viva e brulicante e di una donna Giovanna Botteri che ha il mare nel cuore, ma anche la consapevolezza e l’onestà intellettuale che le parole sono importanti e possano cambiare la vita di ognuno di noi. La giornalista è stata a Siracusa dove l’è stato consegnato il Premio Pier Paolo Conti al Giornalismo VIII Edizione. Ospite dell’Associazione Gli Amici della Dante, la Botteri ha ricevuto il riconoscimento dalle mani della presidente Gioia Pace, presente anche il dottor Salvatore Italia, Sovrintendente ai conti della Società Dante Alighieri di Roma.

Brillante e convincente, ha risposto alle domande di Francesco Aloi, giornalista di Antenna Sicilia- Telecor, che l’ha intervistata. Ha descritto con la simpatia che la contraddistingue e la bravura che la caratterizza, gli inizi della sua carriera, la passione per il giornalismo ereditata dal padre Guido Botteri, direttore della regione Friuli Venezia Giulia della RAI. Corrispondente di guerra per caso quando scoppia la guerra nei Balcani, è andata e ha raccontato quello che vedeva, ha raccontato storie di un paese che aveva conosciuto in pace, per le origini materne, e in qualche modo capiva come comportarsi sul fronte di guerra e soprattutto come sopravvivere.

Catapultata in Cina, arriva durante la rivolta di Hong Kong e conosce le notizie che girano sui social su polmonite strane e pericolose e poiché si avvicinava il capodanno lunare e più di 700 milioni di abitanti si preparavano a partire, il governo decide di fermare il tutto e il paese diventa vuoto e nessuno è più per le strade e la Botteri comprende che qualcosa di pauroso sta accadendo e che la globalizzazione non avrebbe fermato niente e nessuno. E poiché nessuno ha pensato di proteggersi, la pandemia ha coinvolto tutti.

La Botteri, anche sul tema dei fake news, è stata chiara: come di un’arma o del nucleare si deve fare l’uso pacifico e giusto, così dei social. Ci si deve render conto della loro potenza perché è pericoloso sottovalutarne l’efficacia e la risposta per combattere le fake news o false notizie è, come dice Oriana Fallaci, avere testimoni. È sottile il confine fra le menzogne e la verità e l’unico modo per combatterlo è esserci e raccontare come stanno le cose e soprattutto avere delle persone che abbiano non l’autorità, ma l’autorevolezza per essere credute in quello che raccontano nel loro ruolo di testimoni, soprattutto ora che abbiamo una guerra alle porte.

D’altronde lei è stata una testimone attenta e puntuale di quello che è accaduto da poco in Francia con le proteste contro la riforma del governo di prolungare l’età pensionistiche. Un pubblico attento e partecipe ha seguito il suo raccontare, espressione di leggerezza e bravura, e come da tradizione, l’associazione Gli Amici della Dante, ha concluso l’evento con una cena sociale dove Giovanna Botteri con simpatia e vivacità non si è sottratta agli affettuosi abbracci fotografici dei presenti.