Siracusa, consegnato il premio “Rita donna Virtuosa”: riconoscimento a tre protagoniste dell’impegno sociale e civile

In un clima di intensa partecipazione e spiritualità, la comunità parrocchiale di Sant’Antonio di Padova ha celebrato i festeggiamenti in onore di Santa Rita con un momento di particolare valore civile e religioso: la consegna del premio “Rita donna Virtuosa”, promosso dalla Pia Unione Primaria Santa Rita da Cascia.

L’iniziativa, nata per valorizzare il ruolo della donna nella società contemporanea, intende premiare figure femminili che si sono distinte per impegno, dedizione e servizio al prossimo, in linea con i valori della “Santa degli Impossibili”.

La cerimonia si è svolta al termine della celebrazione eucaristica di domenica 17, registrando una grande partecipazione di fedeli e cittadini.

Quest’anno il riconoscimento è stato assegnato a tre donne che, attraverso il loro lavoro quotidiano, rappresentano punti di riferimento nel campo della legalità, dell’inclusione e del contrasto alla violenza.

Tra le premiate figura la dottoressa Maria Antonietta Malandrino, Primo Dirigente della Polizia di Stato e responsabile della Divisione Anticrimine della Questura di Siracusa. Il premio è stato conferito per il costante impegno nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, anche attraverso il progetto nazionale “Questo non è amore”, dedicato al sostegno delle vittime e alla sensibilizzazione sul fenomeno.

Riconoscimento anche alla professoressa Clelia Celisi, apprezzata dirigente scolastica impegnata nella promozione della cultura della legalità tra i giovani. Il suo lavoro educativo è stato indicato come fondamentale per la formazione di cittadini consapevoli e responsabili.

Premiata infine la dottoressa Bernadette Lo Bianco, per il suo impegno nella promozione del turismo accessibile e nell’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali, con l’obiettivo di garantire il diritto alla fruizione del patrimonio artistico e culturale a tutte le persone.

La manifestazione ha confermato il forte legame tra la comunità e le realtà impegnate nel sociale, evidenziando come il premio “Rita donna Virtuosa” rappresenti non solo un riconoscimento simbolico, ma anche un invito concreto a valorizzare ogni giorno l’impegno civile e umano delle donne che contribuiscono alla crescita del territorio.