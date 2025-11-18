Ultime news

Siracusa, Consiglio comunale: al voto anche la relazione per il nuovo trasporto pubblico locale

Un passaggio necessario prima della pubblicazione del bando europeo per individuare il soggetto a cui affidare la gestione per i prossimi nove anni

Tornerà domani in consiglio comunale, sotto forma di proposta, la relazione illustrativa sul servizio di trasporto locale, passaggio necessario prima della pubblicazione del bando europeo per individuare il soggetto a cui affidare la gestione per i prossimi nove anni. L’adunanza, con altri 5 punti all’ordine del giorno, è stata convocata dal presidente Alessandro Di Mauro per le 17,30.

Il documento era arrivato in aula lunedì della scorsa settimana ma era stato ritirato e inviato nuovamente in commissione per un vizio formale emerso durante la discussione. La ripetizione dell’iter ha dato la possibilità ai consiglieri di presentare emendamenti alla proposta. La relazione prevede che i bus urbani debbano percorrere 1 milione 128 mila 337 chilometri l’anno al costo di 2,9 milioni, per un totale di poco più di 26 milioni.

Il successivo punto all’ordine del giorno è una modifica al comma 2 dell’articolo 3 del regolamento sulla Consulta comunale femminile. La proposta è della seconda commissione consiliare e punta ad ampliarne la composizione.
​Seguirà un atto di indirizzo presentato dalla seconda e dalla quarta commissione sulla gestione dei bagni pubblici comunali, da affidare a soggetti esterni dopo la loro ristrutturazione.

​Gli ultimi due argomenti portati all’attenzione dell’Aula sono: una proposta di regolamento comunale, presentata dal settore Affari istituzionali, per la concessione di contributi agli appartenenti alle forze dell’ordine vittime di attentati; una mozione di Luigi Cavarra a tutela della Carrozza del Senato. Il consigliere chiede l’installazione di un impianto deumidificante nella teca che la custodisce, un controllo sulla condizioni del bene dopo l’ultimo restauro e la possibilità di presentarla in manifestazioni civiche e culturali.


