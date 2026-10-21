Siracusa, Consiglio comunale: Bianca rinuncia, al posto di Bonafede subentra Chiara Ficara

Politica · Domani in aula

L’app di Siracusa News, gratis su iPhone e Android.

Antonino Bianca rinuncia al seggio in Consiglio comunale a Siracusa. Dopo giorni di attesa e sollecitazioni a prendere una decisione, il presidente provinciale delle Acli ha ufficializzato la scelta di non subentrare a Sergio Bonafede, dimessosi dall’assemblea cittadina per motivi di salute. Al suo posto dovrebbe entrare Chiara Ficara, ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, candidata alle ultime amministrative nella lista Popolari e Autonomisti, nella quale ha ottenuto 328 preferenze.

La decisione di Bianca arriva dopo diversi giorni di incertezza sulla surroga di Bonafede, necessaria per ripristinare la composizione del Consiglio comunale. In una nota, Bianca spiega di aver maturato una scelta ponderata, dettata dal senso di responsabilità e dalla volontà di proseguire gli impegni già assunti sul territorio.

“Ho deciso di rinunciare al subentro in Consiglio comunale a Siracusa. Una scelta ponderata, maturata con senso di responsabilità e nella convinzione che ogni impegno debba essere portato avanti con coerenza, serietà e rispetto dei valori in cui si crede”, afferma.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Nel comunicato, Bianca non fa riferimento a specifici impedimenti, ma rivendica la volontà di continuare a dedicarsi alle attività che già svolge. “La mia decisione non vuole essere una polemica personale contro nessuno, ma una scelta che nasce dalla consapevolezza del valore degli impegni assunti e dalla volontà di continuare a dedicare le mie energie al servizio del territorio, attraverso il lavoro e le responsabilità che già porto avanti”.

Sulla decisione potrebbe però aver pesato anche l’incompatibilità prevista dallo Statuto nazionale delle Acli tra la carica di presidente provinciale e quella di consigliere comunale in un capoluogo di provincia come Siracusa. Una circostanza che avrebbe imposto a Bianca di scegliere tra i due incarichi, sebbene nel comunicato non venga indicata esplicitamente tra le ragioni della rinuncia.

Il presidente provinciale delle Acli richiama però anche la necessità di una politica più vicina ai cittadini, capace di affrontare concretamente le difficoltà delle famiglie, il costo della vita, il lavoro e le prospettive dei giovani. “Sono convinto che le cariche siano strumenti, non traguardi. Il loro valore dipende dalla capacità di trasformarle in opportunità concrete per gli altri. I valori vengono prima delle posizioni e il servizio alle persone viene prima di ogni ambizione personale”.

Sciolto il nodo Bianca, si apre adesso la strada al subentro di Chiara Ficara. Secondo quanto si apprende, l’ex consigliera comunale avrebbe già manifestato informalmente la propria disponibilità ad accettare il seggio. Restano da completare gli adempimenti amministrativi necessari alla surroga.

L’ufficio di presidenza del Consiglio comunale è al lavoro per notificare nel più breve tempo possibile la convocazione della seduta prevista per domani, giovedì 22 ottobre, alle 10, evitando così un rinvio legato al mancato completamento del plenum. Gli uffici avranno poi circa 24 ore per verificare la documentazione relativa a Ficara e consentire, se non emergeranno impedimenti, il suo ingresso nell’assemblea.

Bianca, intanto, chiude il proprio intervento ringraziando la famiglia e quanti lo hanno sostenuto in questi giorni. “Rinuncio a un seggio, ma non al mio impegno per Siracusa. Continuerò a lavorare per la mia comunità con lo stesso spirito di servizio, convinto che il bene comune si costruisca ogni giorno, con presenza, responsabilità e attenzione ai bisogni reali delle persone”.