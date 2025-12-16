Siracusa, Consiglio comunale: convocate due sedute

Due proposte, una mozione, un atto di indirizzo e un ordine del giorno costituiscono gli argomenti in discussione nel consiglio comunale convocato per domani (17 dicembre), alle 10,30, dal presidente Alessandro Di Mauro.

La prima proposta è il riconoscimento di un debito fuori bilancio di 10 mila 500 euro maturato per effetto di una sentenza del giudice del lavoro. La seconda riguarda la riconsegna ai titolari di un’area di contrada Carrozzieri; questa era stata concessa al Comune per effetto di una convenzione edilizia poi decaduta per la rinuncia a costruire da parte di una cooperativa.

Successivamente, sulla base di una mozione a firma dei consiglieri di Fratelli d’Italia, Paolo Cavallaro e Paolo Romano, è prevista l’audizione del sindaco, o di un suo rappresentante, sull’attività del Comune nell’Autorità portuale con l’attenzione rivolta ai canoni di concessione.

È stato proposto dalla prima commissione consiliare l’atto di indirizzo che consentirà al Consiglio di discutere della gestione e della manutenzione dei parchi e degli spazi gioco comunali.

Ultimo punto sarà un ordine del giorno presentato da Franco Zappalà dedicato alla mancata nomina di un rappresentante di Siracusa nel Cda della Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Catania.

I consiglieri comunali torneranno in aula anche venerdì prossimo (19 dicembre), alle 17,30 per un’adunanza aperta che si occuperà di: “Viabilità, eventi, infrastrutture e valorizzazione di Fontane Bianche e delle altre zone balneari”. La seduta era stata proposta dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia.