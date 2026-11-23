Politica · doppia seduta

Il Consiglio comunale di Siracusa si riunirà due volte nel corso della settimana e nella prima adunanza, prevista per domani alle 10, si terrà la votazione per la scelta del nuovo vice presidente. ​A seguire, l’Aula si occuperà di due mozioni: una porta la firma di Damiano De Simone e chiede l’istituzione di un capitolo di spesa per l’assegnazione di contributi ai cittadini affetti da malattie rare; l’altra è del gruppo di Fratelli d’Italia ed è a sostegno della moratoria universale sulle esecuzioni capitali e sull’abolizione della pena di morte nel mondo.

​La seconda seduta è stata convocata dal presidente Alessandro Di Muro per giovedì (26 novembre), sempre alle 10. Sarà interamente dedicata alle variazioni al bilancio di previsione 2026-2028, che sono state deliberate dalla Giunta lo scorso 27 ottobre.

​La manovra ammonta 7,5 milioni di euro scaturiti da maggiori entrate tributarie ed extra tributarie. A usufruire maggiormente di queste somme sono i servizi sociali, ai quali sono stati destinati poco meno di 3 milioni di avanzo di amministrazione e 2,8 milioni di trasferimenti dallo Stato. Altre principali voci di spesa sono quelle per l’illuminazione pubblica (312 mila euro), il verde attrezzato alla Pizzuta (207 mila), le spese telefoniche dell’Ente e delle scuole comunali (280 mila), le franchigie dei contratti assicurativi (150 mila), il servizio di igiene urbana per il quale sono stati destinati 130 mila euro prelevati dalle maggiori entrate della tassa di soggiorno.