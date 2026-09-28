Siracusa, Consiglio comunale, due sedute sul question time. Ardita al posto di Casella

Politica · 29 e 30 settembre

Si aprirà con una sostituzione la prima delle due sedute che il presidente del consiglio comunale, Alessandro Di Mauro, e la conferenza dei capigruppo hanno deciso di dedicare interamente al question time. Entrambe le riunioni inizieranno alle 10.

La novità riguarda gli scranni del gruppo Francesco Italia Sindaco dove al posto di Giuseppe Casella, che è anche assessore, siederà Francesco Ardita, primo del non eletti nella tornata amministrativa del 2023. Verificata, da parte dell’Aula, l’esistenza di eventuali ragioni di “incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità” del nuovo consigliere, si passerà alle 12 interrogazioni previste. Quattro portano la firma dei consiglieri di Fratelli d’Italia, Paolo Cavallaro e Paolo Romano, e si occupano di: iniziative dell’Amministrazione sul carcere di Cavadonna dopo la relazione del Garante dei detenuti con un focus sulla casetta dell’acqua guasta; servizio manutenzioni ordinarie e stato di attuazione del Dup; stato di attuazione del progetti del Pnrr rispetto alle scadenze ed eventuali risorse a rischio; climatizzazione degli edifici scolastici ed eventuali interventi programmati.

Sono quattro anche le interrogazioni firmate dai consiglieri del Partito democratico, Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco, e sono dedicate a: manutenzione e valorizzazione delle Latomie dei Cappuccini; mancata apertura al traffico di via Danieli; stato di attuazione dei progetti di Democrazia partecipata finanziati negli ultimi tre anni; situazione della Casa del Pellegrino.

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Il consigliere di Forza Italia Leandro Marino interroga l’Amministrazione su tre questioni: manutenzione delle caditoie e opere per prevenire gli allagamenti a causa della pioggia; organizzazione della Polizia municipale; rischi idrogeologici a Fanusa, Arenella e Fontane Bianche. Infine, la consigliera del gruppo misto Daniela Rabbito chiede notizie su viabilità e parcheggi a servizio del nuovo centro comunale di raccolta della Pizzuta, non ancora inaugurato.

Saranno 12 anche le interrogazioni previste per la seduta di mercoledì prossimo (30 settembre), quattro delle quali sono di FdI: trasporto scolastico di studenti con disabilità e non autonomi; passaggio da Tekra e Risam e riflessi sul servizio di igiene urbana; stato dei lavori per la mensa della scuola Vittorini; intitolazione del Teatro Massimo Comunale.

Leandro Marino ha rivolto la sua attenzione ad altre tre questioni: utilizzo della tassa di soggiorno; allagamenti al Villaggio Miano a causa della pioggia; manutenzione di alcune strade decisa con emendamenti a bilancio 2026 (nello specifico le vie Ferla, Monte Sparagio e Monte Cammarata, la traversa Muragliamele e la rotatoria di via Lido Sacramento).

Daniela Rabbito ha presentato due interrogazioni sul tema dell’abbandono illecito di rifiuti. Nella prima si occupa dei costi e del tempi di intervento; nella seconda della prevenzione del fenomeno e della sanzioni comminate.

Due documenti del Pd sono dedicati rispettivamente al progetto di forno crematorio al cimitero comunale e al piano di utilizzo della zona B del riserva Ciane-Saline. La seduta, tuttavia, si aprirà con un’interrogazione di Cosimo Burti, di Forza Italia, sulla manifestazione di interesse per la realizzazione di uno Sporting Center nel quartiere Epipoli.