Ultime news

1 minuto di lettura
Palazzo Vermexio

Siracusa, Consiglio comunale il 16 settembre: a porte chiuse la discussione sulla benemerenza a Francesca Albanese

A seguire l’audizione del Garante per i diritti dei detenuti in merito alle “Gravi condizioni segnalate presso la Casa circondariale di Cavadonna”; e l’Ordine del giorno del gruppo FDI avente ad oggetto “Audizione Dec del contratto di igiene urbana”

Una seduta del consiglio comunale di Siracusa

A seguire l’audizione del Garante per i diritti dei detenuti in merito alle “Gravi condizioni segnalate presso la Casa circondariale di Cavadonna”; e l’Ordine del giorno del gruppo FDI avente ad oggetto “Audizione Dec del contratto di igiene urbana”

1 minuto di lettura

Il Consiglio comunale torna in aula martedì 16 settembre alle 18. Prima parte dei lavori a porte chiuse per la trattazione dell’atto di indirizzo, presentato dal gruppo Pd, per l’avvio della procedura di civica benemerenza alla relatrice dell’Onu sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese.

A seguire l’audizione del Garante per i diritti dei detenuti in merito alle “Gravi condizioni segnalate presso la Casa circondariale di Cavadonna”; e l’Ordine del giorno del gruppo FDI avente ad oggetto “Audizione Dec del contratto di igiene urbana”.

Ultimo punto la Mozione “Contrasto alle discariche abusive a cielo aperto nel territorio comunale e rafforzamento delle misure operative”, presentata dai consiglieri Leandro Marino e Damiano De Simone


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni