Siracusa, Consiglio comunale in aula con quattro argomenti in discussione

Consiglieri comunali nuovamente in aula domani (18 giugno) alle 9,30, convocati dal presidente Alessandro Di Mauro per discutere una proposta e tre mozioni.

​La proposta, presentata dal settore Patrimonio, è una preda d’atto della decisione della Esso Italiana di rinunciare, con 13 anni di anticipo rispetto alla scadenza, alla concessione di un’area tra viale Diaz e via dell’Arsenale occupata da un distributore di carburanti che ha cessato l’attività. Nella richiesta, l’azienda rinuncia a qualsiasi pretesa economica.

​Le tre mozioni, tutte a firma dei consiglieri del Partito democratico (Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco) chiedono all’Amministrazione: di attivare una convezione con le università per garantire agli studenti tariffe agevolate sul trasporto pubblico locale; di avviare un confronto con il Parco archeologico per l’apertura alle visite del Castello Eurialo anche avvalendosi di volontari o applicando contratti per lavori di pubblica utilità; di riconoscere indennizzi a chi subisce interruzioni nella fornitura dell’acqua pubblica.