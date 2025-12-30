Siracusa Consiglio comunale, interrotta la discussione sul bilancio di previsione: si riprende nel pomeriggio

Sono stati sospesi per riprendere alle 14,15 i lavori del consiglio comunale sul bilancio di previsione 2026-2028.

La seduta è stata interrotta per tenere una Capigruppo che deve valutare la possibilità di fermare la discussione sullo strumento finanziario e trattare il successivo punto all’ordine del giorno, cioè il Piano di miglioramento dell’efficienza della Polizia municipale per il triennio 2025-27, provvedimento che deve essere approvato entro domani.

A sollevare la questione, visto il prolungarsi del confronto sul bilancio di previsione, era stato il consigliere Angelo Greco, che già eri aveva proposto il prelievo del punto in apertura di seduta, prelievo bocciato dall’Aula.

Prima dell’interruzione, il Consiglio aveva discusso e respinto due emendanti al Dup presentati dal Leandro Martino.