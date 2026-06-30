Siracusa, Consiglio comunale: Luigi Gennuso si dimette, al suo posto Marco Greco

Cambio tra i banchi del Consiglio comunale di Siracusa. Il consigliere Luigi Gennuso ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, motivando la scelta con ragioni di carattere lavorativo che, a suo dire, non gli consentono più di dedicare il tempo necessario all’attività politica e istituzionale.

Le dimissioni saranno adesso trasmesse al Consiglio comunale che dovrà prenderne atto e procedere con la surroga, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A subentrare sarà Marco Greco, primo dei non eletti in Forza Italia. Anzi secondo, visto che dopo le dimissioni di Ferdinando Messina gli è subentrato Toti La Runa.

Con questa decisione, Gennuso conclude anticipatamente la propria esperienza nell’assise cittadina, maturata nell’ambito dell’attuale consiliatura. Alla base della scelta, la volontà di privilegiare gli impegni professionali, ritenuti non più conciliabili con l’attività amministrativa che il ruolo di consigliere comunale richiede.

“È una decisione maturata con grande serenità ma non senza rammarico – ha spiegato Gennuso –. Gli impegni lavorativi mi impediscono di dedicare al Consiglio comunale il tempo, la presenza e l’attenzione che questo incarico merita. Per rispetto dei cittadini che mi hanno accordato la loro fiducia, ritengo corretto fare un passo indietro”.

Con l’ingresso di Marco Greco non si registrano variazioni negli equilibri politici dell’Aula, trattandosi di una surroga all’interno della stessa lista. La formalizzazione del subentro avverrà nel corso della prossima seduta utile del Consiglio comunale, dopo la verifica delle condizioni di eleggibilità, incompatibilità e incandidabilità previste dalla legge.