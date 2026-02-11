Siracusa, Consiglio comunale su impianti sportivi, giovani e Pnrr oltre al ricordo di Vittorini

Sarà una seduta di consiglio comunale diversa dal solito quella convocata per domani (12 febbraio) alle 17,30 dal presidente Alessandro Di Mauro.

​L’originalità consisterà nel fatto che l’apertura dell’adunanza sarà dedicata a una commemorazione di Elio Vittorini in occasione del sessantesimo anniversario della morte. A ricordarlo, nell’aula consiliare che porta il nome dello scrittore, sarà il presidente dell’Associazione Vittorini-Quasimodo, Enzo Papa. Al termine, un giovane attore dell’Accademia dell’Inda leggerà una descrizione di Siracusa tratta da una conversazione che l’autore de “Il garofano rosso” ebbe con la studiosa americana Kay Gittings.

​Il resto della seduta sarà dedicata a impianti sportivi, giovani e Pnrr. Nello specifico, si tratta di un ordine del giorno (primo firmatario Leandro Marino ma sottoscritto da esponenti di vari gruppi consiliari) per ragionare della possibilità di realizzare un nuovo stadio di calcio; di una mozione degli esponenti di Fratelli d’Italia (Paolo Cavallaro e Paolo Romano) sull’apertura di circoli giovanili e spazi sportivi polivalenti in tutti i quartieri della città; di un altro ordine del giorno, a firma del gruppo del Partito democratico (Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco), per fare il punto sullo stato dei progetti finanziati con il Pnrr.