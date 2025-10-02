Siracusa, Consiglio comunale sulla sicurezza in Borgata: FdI chiede incentivi e controlli

Paura di uscire di casa, insicurezza diffusa, sporcizia, barriere architettoniche, scarsa illuminazione e un quartiere sempre più “insicuro”. È il quadro emerso ieri sera in Consiglio comunale, dove, su richiesta di Fratelli d’Italia Siracusa, si è svolta una seduta aperta dedicata ai problemi della Borgata Santa Lucia, che ha visto una folta partecipazione di cittadini.

Gli interventi dal pubblico e dai consiglieri hanno denunciato un quartiere in sofferenza, con serrande abbassate, uffici circoscrizionali e biblioteca chiusi. Via Piave, dopo i lavori di rigenerazione, è stata definita dagli esponenti di Fratelli d’Italia “un esempio accademico di come non si devono fare le opere pubbliche”, mentre Piazza Euripide continua ad allagarsi a ogni pioggia, segno di sottoservizi mai adeguati.

Dal gruppo consiliare FdI, con Paolo Cavallaro e Paolo Romano, è arrivato un pacchetto di proposte: dall’ordinanza per vietare la vendita di alcolici nelle ore serali, all’installazione di telecamere di videosorveglianza, fino al coinvolgimento di Prefettura e Questura per organizzare ronde serali con tutte le forze dell’ordine.

FdI chiede inoltre l’avvio di un tavolo tecnico con enti ecclesiastici, assessorato regionale, associazioni e imprese locali per valorizzare le attrattive storiche e culturali della Borgata, dalle Catacombe di Santa Lucia al Caravaggio, proponendo la delocalizzazione di eventi culturali e sportivi oggi concentrati solo a Ortigia.

L’appello finale di Fratelli d’Italia è alla Giunta e al sindaco Francesco Italia: “Servono subito sicurezza, servizi essenziali e incentivi fiscali per fermare lo spopolamento. Il secondo centro storico di Siracusa merita molto di più”.