Siracusa, Consiglio comunale sull’inchiesta Nexus: chieste le dimissioni del sindaco

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Video · Palazzo Vermexio

È in corso questa mattina a Palazzo Vermexio, a Siracusa, la seduta del Consiglio comunale dedicata alla mozione di censura presentata dal Partito democratico e dalle altre forze di opposizione dopo gli sviluppi dell’inchiesta Nexus sui presunti appalti truccati.

La seduta arriva dopo l’azzeramento della Giunta e dello staff di Gabinetto disposto dal sindaco Francesco Italia. In aula sono attesi il primo cittadino e l’unico assessore rimasto in carica, Pierpaolo Coppa, chiamati a intervenire sulla situazione politica e amministrativa apertasi dopo l’inchiesta.

Fin dalle 9.30, dopo la surroga dei consiglieri dimissionari (Bonafede per motivi di Salute e Conci Carbone a seguito dell’inchiesta Nexus) con l’ingresso di Nicolò Saetta (gruppo Francesco Italia sindaco) e Chiara Ficara (Gruppo Grande Sicilia) i consiglieri di opposizione stanno chiedendo a più riprese le dimissioni del sindaco, sollecitando una presa di posizione sulle conseguenze della vicenda giudiziaria e sul futuro dell’amministrazione comunale.

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Il confronto in aula rappresenta un passaggio politico rilevante per Palazzo Vermexio, con le opposizioni che chiedono un cambio di passo e il sindaco chiamato a replicare alle contestazioni.

La seduta è seguita in diretta da SiracusaNews, con aggiornamenti e commenti sugli interventi dei consiglieri e sulle risposte del primo cittadino.