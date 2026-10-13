Siracusa, Consulta Femminile: si elegge presidente ed esecutivo. Due candidate alla guida

Attualità · assemblea

Si avvicina il momento dell’insediamento della Consulta Femminile Comunale di Siracusa. La prima assemblea pubblica è stata convocata per il 20 ottobre alle 15, nell’aula consiliare “Elio Vittorini” di Palazzo del Senato, in piazza Duomo. Durante la seduta si procederà all’elezione della presidente e delle componenti dell’esecutivo, dando così avvio alla nuova fase dell’organismo consultivo cittadino.

Due le candidate alla presidenza: Antonella Fucile, in rappresentanza del Partito Democratico, e Maria Mazzeo, componente di diritto in qualità di ex presidente della Consulta. Sono invece dodici le candidature per l’esecutivo: Antonella Fucile (Partito Democratico), Rita Mizzi (ANOLF), Valeria Pagano (Il Fornello Club Siracusa), Gabriella Corso (Soroptimist), Franca Mandanici (ex presidente), Adriana Drago (CGIL), Adriana Canclini (ANPI), Tecla Genova (ASD Prototipi), Maria Giuseppa Mandolfo (Unione Donne Italiane), Samanta Ponzio (WonderSammy), Teresina Peluso (UCIIM) e Maria Ubbriaco (CISL Scuola Ragusa Siracusa).

L’esecutivo sarà composto da nove componenti, individuate tra le più votate dall’assemblea, e sarà presieduto dalla presidente eletta. Ogni organizzazione potrà essere rappresentata da una sola componente nell’esecutivo. La seduta di oggi si aprirà con l’insediamento della Consulta e la presa d’atto delle componenti designate, seguiranno la costituzione del seggio elettorale, l’elezione della presidente e quella dell’esecutivo. La candidata più votata per l’esecutivo assumerà il ruolo di vicepresidente, mentre la segretaria tesoriera sarà nominata dalla presidente tra le componenti elette.

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Secondo il regolamento, ciascun movimento, associazione o gruppo dispone di un solo voto. Per l’elezione della presidente sarà possibile esprimere una preferenza, mentre per l’esecutivo ogni votante potrà indicare fino a due nominativi. L’appuntamento arriva al termine di un percorso amministrativo avviato con l’approvazione del regolamento comunale nel maggio 2025, successivamente modificato nel novembre dello stesso anno, e proseguito nel corso del 2026 con la raccolta delle adesioni, le integrazioni degli elenchi e la presentazione delle candidature. Con l’assemblea del 20 ottobre si completerà dunque il percorso di costituzione degli organi della Consulta Femminile Comunale, chiamata a svolgere le proprie funzioni di partecipazione e rappresentanza nell’ambito della vita istituzionale cittadina.