Siracusa, Consulta per le persone con disabilità: la soddisfazione delle associazioni di categoria

Le tredici associazioni che aderiscono al Coprodis esprimono viva soddisfazione per il voto unanime con cui il consiglio comunale di Siracusa ha approvato il regolamento della Consulta per le persone con disabilità.

“Abbiamo partecipato ai lavori preparatori – dichiara la presidente Lisa Rubino a nome di tutte le associazioni aderenti – e siamo stati ascoltati dalla competente commissione consiliare, che ringraziamo per la sensibilità dimostrata. Confidiamo ora che al più presto venga emanato l’avviso pubblico per poter avviare concretamente il procedimento di costituzione della Consulta. Siamo in una fase particolarmente delicata, in vista della piena applicazione della Riforma nazionale della Disabilità e poter contare nella nostra città su un organismo che possa favorire la partecipazione è certamente importante per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie”.