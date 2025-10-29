Siracusa, Consulta persone con disabilità e giornate di cultura e legalità: passano all’unanimità le proposte della II Commissione

Doppia unanimità. Le proposte elaborate dalla seconda commissione consiliare cultura e servizi sociali guidata dal presidente Gianni Boscarino hanno incassato ieri pomeriggio il voto favorevole di tutti i presenti in Consiglio comunale. Il regolamento della Consulta per le persone con disabilità e l’atto di indirizzo per l’istituzione di tre giornate dedicate alla legalità sono stati ampiamente condivisi e approvati dal Civico Consesso.

Piena soddisfazione è stata espressa da Gianni Boscarino. “Con l’approvazione del regolamento – spiega il presidente della seconda commissione consiliare – le persone con disabilità avranno la possibilità di far valere maggiormente i propri diritti. La Consulta infatti è istituita con l’obiettivo di valutare e stimolare le iniziative volte al miglioramento delle loro condizioni di vita e di quelle dei loro familiari e dei caregiver. La Consulta potrà elaborare studi, proposte e documenti, diffondendo informazioni e acquisendo elementi di innovazione provenienti da esperienze a livello locale, nazionale e internazionale. Svolgerà un ruolo propositivo riguardo i piani, i progetti e i servizi dell’Amministrazione e potrà dare indirizzo generale di formulazione e presentazione di proposte su salute, famiglie, lavoro, mobilità, tempo libero e formazione”.

Per quanto riguarda l’atto di indirizzo, saranno individuate tre giornate formative per le scuole. Una sarà dedicata alla biografia e al contributo dello scrittore Andrea Camilleri, una al giornalista Pippo Fava, e l’altra, su proposta di Assostampa, sarà dedicata al cronista siracusano Mario Francese. Gli ultimi due sono stati uccisi dalla mafia. “Ringrazio i consiglieri della seconda commissione e tutti i colleghi presenti in aula – prosegue Boscarino – per avere condiviso all’unanimità (sia in commissione che in Consiglio) le proposte. Le persone con disabilità potranno interloquire con maggior facilità con l’Amministrazione comunale grazie ad un organismo che farà da filtro tra le loro necessità e l’ente pubblico. E’ un piccolo passo in avanti che facciamo verso di loro. Per quanto riguarda l’atto di indirizzo, sono dell’idea che cultura e legalità debbano permeare sempre l’azione del Consiglio comunale e della vita della città. Pertanto – termina Boscarino – inserire tre giornate formative per gli studenti su personaggi che hanno dato lustro alla Sicilia è molto importante”.