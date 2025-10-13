Lavori in corso: restringimenti sulla Siracusa-Catania

Siracusa contestato, Antonini (Trapani) difende Ricci: “serve compattezza, la C è un campionato sanguinario”

Un gesto di vicinanza che non sorprende, vista la stima reciproca tra i due presidenti

Il presidente del Trapani, Valerio Antonini e quello del Siracusa, Alessandro Ricci

Quello di oggi è probabilmente uno dei lunedì più difficili — almeno sul piano calcistico — per Alessandro Ricci, presidente del Siracusa Calcio. La sconfitta al De Simone contro il Sorrento ha lasciato strascichi pesanti: il numero uno azzurro ha abbandonato anzitempo il suo posto in tribuna, mentre sugli spalti montava la delusione dei tifosi.

Una gara iniziata in un clima teso — con la Curva Anna silenziosa per i primi 30 minuti in segno di protesta — e terminata con cori contro squadra e presidente, oltre a un confronto acceso tra una rappresentanza di ultras e alcuni giocatori. In questo momento complicato, a tendere la mano a Ricci è arrivato Valerio Antonini, presidente del Trapani Calcio, che sui propri canali social ha espresso vicinanza e stima verso l’amico e collega.

Non conosco bene la situazione ma mi sento di essere molto vicino ad Alessandro (Ricci, ndr). Ci ha messo tanto per portare il Siracusa in Serie C, e non è mica facile. La squadra ha raccolto meno di quanto meritava, come a Salerno. Invito tutti a stringersi intorno ad Alessandro per cercare di aiutare la squadra.”

Il Siracusa sceglie il silenzio stampa, fuori dallo stadio cori contro squadra e società

Lega Pro

Antonini, nel prosieguo del post, ha poi rincarato la dose in difesa del club aretuseo, criticando al contempo il sistema della terza serie: “Non ha fatto bene, ha fatto benissimo – ha proseguito facendo sempre riferimento al lavoro del presidente Ricci -. A gennaio può sempre integrare. Ragazzi, la Serie C è un salasso, un campionato sanguinario. Se non si fanno le riforme che chiedo da un anno, presto molte squadre spariranno. I costi sono insostenibili.”

Un gesto di vicinanza che non sorprende, vista la stima reciproca tra i due presidenti. Già due anni fa, in Serie D, Ricci si era congratulato con Antonini per la promozione del Trapani, e il numero uno granata aveva ricambiato lo scorso anno, lodando il ritorno del Siracusa tra i professionisti.

Nel suo messaggio, Antonini ha poi chiuso con un auspicio che sa di appello: “La Sicilia ha bisogno di avere più squadre possibile tra i professionisti.” Un pensiero che a Siracusa oggi suona come un monito: per risalire serve compattezza, dentro e fuori dal campo.


