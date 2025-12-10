Siracusa, contributi per gli operatori delle Forze dell’Ordine vittime di atti vandalici o criminosi: pubblicato l’avviso

Il Comune di Siracusa avvia una nuova misura di sostegno destinata agli appartenenti alle Forze dell’Ordine che abbiano subito danni a beni mobili o immobili in seguito ad atti vandalici, eventi criminosi o attentati. L’iniziativa, regolata dal disciplinare approvato con delibera del Consiglio comunale n. 210 del 20 novembre 2025, punta a fornire un aiuto concreto a chi opera quotidianamente per la sicurezza del territorio.

Il beneficio è rivolto agli operatori in servizio o in quiescenza appartenenti a Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera/Capitaneria di Porto, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale e Polizia Locale di Siracusa. Potranno accedere ai contributi tutti i soggetti residenti nel Comune di Siracusa o che prestano servizio nel capoluogo.

Tra i requisiti richiesti figurano l’aver subito l’evento lesivo nell’anno solare precedente alla presentazione della domanda – o, per il primo anno di applicazione, anche nei due anni precedenti – l’aver sporto regolare denuncia alle autorità competenti e l’essere in regola con i tributi comunali. Il contributo è destinato alla riparazione o sostituzione di beni danneggiati, purché il danno sia avvenuto nel territorio comunale e sia direttamente collegato all’episodio denunciato.

Rientrano tra le spese ammissibili interventi su beni immobili, come riparazioni, messa in sicurezza, sostituzione di infissi, vetrate, porte o cancelli, nonché lavori strutturali strettamente connessi al danneggiamento. Quanto ai beni mobili, sono compresi autovetture, motocicli, biciclette, monopattini, oltre ad attrezzature o dispositivi utilizzati per servizio. Escluse invece le spese non documentate da ricevuta fiscale o fattura, i danni non correlabili agli eventi denunciati, quelli avvenuti fuori dal territorio comunale o già coperti totalmente da assicurazione.

Il Comune ha definito anche i massimali: fino a 5.000 euro per i danni ai beni mobili e fino a 15.000 euro per quelli relativi a beni immobili.

Le candidature potranno essere presentate a partire dalle 8 del 14 dicembre 2025 e fino alle 12 del 21 dicembre 2025. La domanda, da compilare sul modello ufficiale allegato all’avviso pubblico, dovrà essere trasmessa al Settore Affari Istituzionali tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.siracusa.it oppure consegnata a mano al Protocollo Generale del Comune.

Alla richiesta dovranno essere allegati la copia della denuncia, una relazione che descriva l’evento, documentazione fotografica, preventivi o fatture intestate al richiedente, una dichiarazione sull’eventuale presenza di rimborsi assicurativi e, nel caso di beni mobili non riparabili, una dichiarazione di non riparabilità rilasciata da un tecnico autorizzato o una perizia giurata.