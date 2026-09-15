Siracusa, contro il Gela la prima occasione per cancellare il -7

Sport · Partita alle 20.30

Il primo vero appuntamento con la possibilità di azzerare la penalizzazione è arrivato. Domani sera, con calcio d’inizio alle 20.30, il Siracusa ospiterà il Gela al De Simone nella prima gara infrasettimanale della stagione. Dopo il successo all’esordio contro l’Athletic Palermo e il pareggio conquistato a Vibo Valentia, gli azzurri hanno l’opportunità, in caso di vittoria, di portare a zero il pesante -7 con cui hanno iniziato il campionato.

Un obiettivo immediato, ma che mister Gaspare Cacciola non vuole trasformare in un’ossessione. “È un obiettivo imminente che ci dà la possibilità di togliere il meno dalla classifica. Ma domani il focus deve essere sulla prestazione e sul miglioramento. I ragazzi scenderanno in campo con un atteggiamento battagliero“.

Il tecnico azzurro è tornato anche sulla trasferta di Vibo Valentia, un pareggio che ha lasciato qualche rimpianto per come si era sviluppata la partita. Il Siracusa, infatti, era partito forte, creando anche le condizioni per raddoppiare, prima di dover subire il ritorno dei padroni di casa nella parte finale.

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“Siamo partiti bene – ha proseguito il tecnico -, abbiamo avuto l’occasione per raddoppiare e abbiamo sprecato tante occasioni ed energie. Quando loro sono venuti fuori mettendo più attaccanti, potevamo ripartire meglio, ma non è facile ottenere punti su un campo difficile contro una squadra di grande livello. Si poteva vincere e la rabbia dei ragazzi nello spogliatoio deve servirci per domani”.

Una rabbia da trasformare dunque in energia positiva contro un Gela che arriva al De Simone dopo la vittoria interna contro il Favara e che Cacciola invita a non sottovalutare in alcun modo.

“Non possiamo sottovalutare nessuno – ancora Cacciola -. Il Gela viene da una vittoria interna sofferta ma meritata. Sarà una partita complicata e noi dobbiamo stare attenti. Giochiamo in casa, in una partita in notturna, e spero ci sia una buona cornice di pubblico. Noi daremo battaglia dall’inizio alla fine”.

Rispetto alla Vibonese cambia anche l’approccio alla sfida. Se in Calabria il Siracusa sapeva di affrontare una squadra costruita per stare nelle zone alte della classifica, domani sarà necessario mantenere lo stesso livello di concentrazione contro un avversario sulla carta meno accreditato, ma che arriva al De Simone con entusiasmo.

“A Vibo sapevamo di affrontare una corazzata con un ottimo organico. Ora il Gela non va sottovalutato. Dobbiamo continuare su quella scia, ma giochiamo in casa e dobbiamo dare il massimo“.

Cacciola ha poi analizzato uno degli aspetti sui quali il Siracusa dovrà necessariamente migliorare: le palle inattive. A Vibo proprio le situazioni da fermo hanno rappresentato un elemento di sofferenza per gli azzurri.

“Loro affondavano molto sulla nostra sinistra, ma abbiamo avuto anche disattenzioni sui calci piazzati. Non abbiamo una grande struttura fisica e dobbiamo lavorare su questo aspetto“.

Prima della chiusura, inevitabile anche una domanda sul mercato e sulla possibilità di inserire un attaccante di maggiore peso. Cacciola non si sbilancia, ma conferma che la società resta è ancora attiva in tal senso.

“Siamo vigili sul mercato e sulle possibilità che possono rinforzare la squadra. Ora però non è il momento di parlare di mercato, ma di lavorare. Poi, se ci sarà la possibilità, la società saprà coglierla”.

La serata di domani avrà anche un significato particolare fuori dal campo. Il Siracusa potrà contare su Sais come nuovo sponsor, mentre sempre domani si attende la commissione per i pubblici spettacoli che dia il via libera per la Tribuna Siringo, un ulteriore tassello nel percorso di riavvicinamento del pubblico al De Simone.

In campo, invece, c’è un obiettivo chiarissimo: trasformare i sette punti di penalizzazione in un ricordo. Tre partite, quattro punti conquistati e una squadra che ha iniziato a costruire il proprio percorso. Domani contro il Gela, davanti al proprio pubblico, il Siracusa ha la prima occasione per cominciare davvero il campionato dalla casella zero.