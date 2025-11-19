Siracusa, contro la violenza sulle donne: l’iniziativa per la sensibilizzazione in tribunale

Il Comitato delle Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne del 25 novembre rende noto che per detta data alle 11.30 nell’atrio del Tribunale posto al livello zero si terrà una cerimonia volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del contrasto e per la diffusione di una cultura della parità di genere effettiva.

Alla manifestazione sono stati invitati oltre il presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati, Antonio Randazzo, anche figure istituzionali del Tribunale, la presidente, Dorotea Quartararo, la Procuratrice della Repubblica, Sabrina Gambino, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, nonché l’Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa nella figura della dirigente Luisa Giliberto, stante l’importanza che il Comitato delle Pari Opportunità riconosce alle Scuole nella formazione e diffusione di una cultura della parità di genere.

Nell’occasione sarà data notizia del progetto per l’eliminazione della violenza contro le donne che il Comitato delle Pari Opportunità ha in sinergia con l’Ufficio Scolastico Provinciale avviato nelle Scuole Superiori della Provincia e con il Comune di Siracusa, quest’ultimo nell’ambito del progetto sulla legalità.