Politica · Il commento

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La mancata approvazione della mozione di sfiducia al sindaco Francesco Italia non chiude le questioni politiche e amministrative che attraversano Palazzo Vermexio. È questa la riflessione di ControCorrente, affidata a una nota dell’attivista Sergio Giancarlo Linares, che guarda soprattutto agli equilibri che si apriranno dopo il voto in Consiglio comunale.

“Ancora una volta è emersa la distanza tra la realtà quotidiana vissuta dai siracusani – emergenze idriche, rifiuti, decoro urbano, verde pubblico, parchi e manutenzioni – e la rappresentazione che sembra prevalere dentro Palazzo Vermexio, dove i problemi appaiono spesso ridimensionati o persino assenti“, scrive Linares.

A preoccupare, secondo l’attivista, è soprattutto il futuro dell’azione amministrativa, in un quadro caratterizzato dall’assenza di una maggioranza consiliare definita. Le caselle ancora da riempire in Giunta e la vicepresidenza del Consiglio potrebbero, a suo giudizio, diventare strumenti di compensazione e trattativa politica.

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Linares mette in guardia anche rispetto a un eventuale allargamento della squadra di governo motivato dalla ricerca di nuovi numeri in Consiglio piuttosto che da una visione amministrativa. Uno scenario che, secondo ControCorrente, rischierebbe di indebolire ulteriormente l’azione del Comune, con l’unico obiettivo di arrivare alla scadenza del 2028.

Un altro passaggio considerato decisivo sarà quello del bilancio in Consiglio comunale. “Ci auguriamo che non si trasformi in una sorta di assalto alla diligenza – ancora Linares -, con una corsa ad accaparrarsi risorse e spazi politici in assenza di una visione complessiva delle priorità cittadine“.

La nota si conclude con una riflessione sul possibile ritorno alle urne. Se dovesse prevalere una logica di accordi e compensazioni politiche, sostiene Linares, restituire la parola agli elettori potrebbe diventare “non una scelta di convenienza politica, ma un inevitabile atto di responsabilità per una stagione amministrativa al tramonto“.