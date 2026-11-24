Cronaca · polizia

Nei giorni scorsi, il Questore di Siracusa Aldo Fusco ha disposto mirati controlli amministrativi ad esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande ubicati in varie zone della città e della provincia di Siracusa.

Tale attività è stata eseguita dagli agenti della Polizia di Stato in servizio alla Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale, diretti dal Dirigente Paolo Arena, da agenti dei Commissariati distaccati, ove sono stati eseguiti i controlli, coadiuvati in taluni contesti operativi da personale della Polizia Municipale e dell’ASP della provincia di Siracusa.

In alcuni esercizi pubblici controllati sono state trovate lacune circa i piani di sicurezza dei luoghi ove si intrattenevano pubblici spettacoli. Infatti, i servizi della Questura hanno avuto il precipuo scopo di prevenire incidenti durante serate di ballo o musicali, verificando dagli organizzatori degli eventi il rispetto delle norme di sicurezza nei locali della movida siracusana e in quelli delle città della provincia.

La presenza della cartellonistica necessaria, le vie di fuga sgombre da ostacoli, il rispetto delle prescrizioni inerenti il numero massimo degli avventori in una singola serata, rappresentano le condizioni essenziali per consentire che gli spettacoli di intrattenimento si tengano nella massima sicurezza.

Tre titolari di esercizi pubblici sono stati denunciati per gravi irregolarità e mancanza delle necessarie licenze e ad altri sono state elevate sanzioni amministrative per migliaia di euro.

I servizi di controllo amministrativo e preventivo nei locali notturni e della movida di questa provincia continueranno con la massima attenzione a tutela della sicurezza, anche in prospettiva delle festività natalizie che, a breve, entreranno nel vivo in occasione del ponte dell’Immacolata.