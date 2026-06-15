Siracusa, controlli a Ortigia: due denunce e multe per oltre 26mila euro

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa e della Compagnia d’Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio condotti in Ortigia, hanno denunciato in stato di libertà due persone ed eseguito perquisizioni personali e veicolari per la ricerca di armi e droga.

Un 45enne è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, un 26enne è stato denunciato per reiterazione di guida senza patente poiché mai conseguita.

Quattro uomini, di età compresa tra i 18 e i 44 anni, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di cocaina e hashish per uso personale.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono state identificate 38 persone, controllati 28 veicoli ed elevate sanzioni amministrative per oltre 26.600 euro, decurtato 70 punti alle patenti, sequestrati 17 veicoli e ritirate le relative carte di circolazione.