Siracusa, controlli a tappeto dei Carabinieri: sequestrata droga, maxi multa a un’attività commerciale

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa, nel corso di un servizio di controllo del territorio in Ortigia, hanno denunciato in stato di libertà due persone, eseguito perquisizioni personali e veicolari per la ricerca di armi e droga ed effettuando controlli amministrativi con l’ausilio del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro.

Un 33enne, con precedenti di polizia per reati specifici, è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 26 dosi di hashish, materiale per la pesatura dello stupefacente e 265 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio e occultati all’interno di un’intercapedine del vano scale di un condominio. I Carabinieri hanno inoltre denunciato in stato di libertà un 18enne per guida senza patente.

Cinque uomini, tra i 18 e i 27 anni, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di hashish e marijuana per uso personale.

Nel corso dei controlli amministrativi, i Carabinieri, coadiuvati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro, in un’attività commerciale hanno rilevato gravi carenze in materia di formazione sui luoghi di lavoro e la presenza di un lavoratore in nero. Al titolare dell’esercizio, un 56enne, sono state elevate sanzioni amministrative per circa 25.000 euro.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono state identificate 36 persone, controllati 22 veicoli ed elevate sanzioni amministrative per oltre 2000 euro, decurtato 40 punti alle patenti di guida, sequestrati sei veicoli e ritirate le relative carte di circolazione.