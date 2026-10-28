Siracusa, controlli alla Mazzarrona e alla Pizzuta: 2 mezzi sequestrati e un denunciato

Cronaca · Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa, impegnati in un servizio di controllo del territorio nei quartieri Mazzarona e Pizzuta, hanno eseguito perquisizioni personali e veicolari per la ricerca di armi e droga, identificato 42 persone, controllato 34 veicoli, di cui due sono stati sequestrati per mancanza di assicurazione RCA e ritirato le relative carte di circolazione e sono state elevate sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per un importo complessivo superiore a 4.500 euro.

Sei uomini, di età compresa tra i 20 e i 54 anni, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di cocaina, crack e hashish per uso personale.

Un 58enne con precedenti di polizia è stato denunciato in stato di libertà per evasione dagli arresti domiciliari poiché, all’atto del controllo da parte dei Carabinieri, non è stato trovato presso il domicilio.