Siracusa, controlli alla Pizzuta e nei pressi del fast food: sanzioni

Un altro venerdì, quello di ieri sera, all’insegna della sicurezza e della prevenzione a Siracusa. Nella zona della Pizzuta e nei pressi dell’area del fast food, la Polizia di Stato – con le Volanti in sinergia con la Polizia Municipale – ha effettuato un servizio di controllo mirato nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile.

Nel corso della serata sono stati controllati 40 giovani a bordo di motocicli: quattro di loro sono stati sanzionati per violazioni al codice della strada.

L’attività rientra nel piano di sicurezza predisposto per garantire una maggiore presenza delle forze dell’ordine nei fine settimana, con l’obiettivo di tutelare i cittadini e sensibilizzare i più giovani al rispetto delle regole.

I controlli – fanno sapere dalla Questura – proseguiranno anche nei prossimi weekend.