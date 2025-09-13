Siracusa, controlli alla Pizzuta: multati alcuni giovani per mancato uso del casco

Anche ieri sera la Polizia di Stato e la Polizia Municipale hanno effettuato controlli congiunti nel quartiere Pizzuta, nei luoghi di ritrovo dei giovani siracusani. Sono stati identificati 74 ragazzi e verificati 25 motocicli.

Alcuni conducenti sono stati sanzionati per il mancato utilizzo del casco protettivo.

“Noi continueremo ad esserci per la vostra sicurezza anche nei prossimi giorni e fine settimana… voi metteteci la testa!”, si legge sulla pagina Facebook della Questura di Siracusa.