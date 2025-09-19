La salute nel centrodestra, le sfide elettorali, il lavoro all'Ars e non solo

Carabinieri, Asp e Polizia Municipale

Siracusa, controlli alle attività alimentari e di ristorazione in Ortigia: sanzioni per oltre 3 mila euro

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Siracusa Ortigia, con l’ausilio dell’ASP di Siracusa e della locale Polizia Municipale, hanno effettuato controlli amministrativi su attività alimentari e di ristorazione nell’isola di Ortigia.

In particolare sono stati sottoposti a controllo una salumeria, dove sono state riscontrate carenze igienico sanitarie e il mancato aggiornamento del manuale HACCP, e due ristoranti, sanzionati, rispettivamente, uno perché privo dell’autorizzazione alla collocazione di mezzi pubblicitari e l’altro per la mancata comunicazione all’Autorità Sanitaria dell’attivazione di un deposito per alimenti.

In totale sono state elevate contravvenzioni per 3.430 euro.

 


