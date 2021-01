Siracusa, controlli anti Covid: giro di vite e sanzioni da parte dei Carabinieri

L’aggravarsi del quadro generale pandemico nella regione Sicilia ha imposto un’intensificazione dei controlli sul rispetto delle norme sanitarie in vigore da parte delle forze di polizia. Troppi infatti gli assembramenti per strada e molteplici le banali ma significative inosservanze delle norme da parte di molti perché la situazione potesse non degenerare in breve. I Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa hanno quindi dato impulso ai controlli sulle strade, fermando autovetture (al fine di verificare che le persone non circolassero al di fuori del loro comune) ed intervenendo sui piccoli ma frequenti capannelli di persone, spesso costituiti da giovanissimi che desiderano socializzare, malgrado l’incessante opera di sensibilizzazione in tal senso.

A Siracusa, in particolare, la locale Compagnia ha messo in campo un notevole dispositivo di controllo, che ha portato ad elevare sanzioni per oltre 8.000 euro (ottomila), in parte nei confronti di persone, generalmente sorprese a circolare durante gli orari del cosiddetto “coprifuoco”, ed in parte nei confronti di attività commerciali di ristorazione che consentivano il consumo dei prodotti all’interno del locale, quindi in modalità statica e non di asporto. Nei confronti di una di esse è stata anche disposta l’immediata chiusura provvisoria per 5 giorni.

La speranza è quella che ciascuno, a prescindere dalle sanzioni, ma anche a fronte del rischio di incorrervi, adotti in maniera responsabile una condotta conforme alle regole sanitarie per scongiurare il diffondersi del virus.

La cospicua presenza di Carabinieri ha peraltro anche ad altri risultati operativi. Nell’ambito del servizio sono state infatti denunciate in stato di libertà tre persone: A.C. classe ’79, con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, è stato sorpreso mentre era intento a spacciare ed a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 9 grammi di marijuana divisa in dosi; A.A., classe ’99 giovane ma con già numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, in quanto seppur già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per i citati reati, all’atto del controllo è risultato temporaneamente assente dalla sua abitazione, essendone uscito senza alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria e B.M. classe ’68 con precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio in quanto sorpreso alla guida del suo veicolo sprovvisto della patente.

Nel medesimo conteso durante i vari posti di controllo sono state segnalate 3 persone alle competenti autorità amministrative per uso personale di sostanze stupefacenti e sequestrate le relative dosi di marijuana e cocaina per un peso complessivo di circa 4 grammi.