Siracusa, controlli dei Carabinieri: un denunciato per droga e multe per 15.800 euro

Cronaca · Controlli su strada

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa e della Compagnia d’Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio condotti a Siracusa Ortigia e Cassibile, hanno denunciato in stato di libertà un 36enne ed eseguito perquisizioni personali e veicolari per la ricerca di armi e droga.

L’uomo è stato denunciato poiché è stato trovato in possesso di circa 30 grammi di marijuana e 3,5 grammi di hashish.

Un 23enne è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore abituale di sostanze stupefacenti poiché è stato trovato in possesso hashish per uso personale. Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono state identificate 37 persone, controllati 30 veicoli ed elevate sanzioni amministrative per circa 15.800 euro, sequestrati 3 veicoli e ritirate le relative carte di circolazione.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.