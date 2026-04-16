Siracusa, controlli del territorio: denunciate due persone

I Carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Siracusa, nel corso di servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà due uomini: un 28enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e un 35enne per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Il 28enne è stato controllato nei pressi di via Luigi Cassia e, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e crack nascoste nella tasca interna del suo giubbotto. Inoltre aveva con sé 1.300 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio.

Un 35enne, con precedenti penali e sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Siracusa con permanenza durante le ore notturne, durante il controllo dei Carabinieri non veniva trovato a casa in violazione alle prescrizioni.