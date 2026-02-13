Siracusa, controlli del territorio: identificate 48 persone, una denuncia e sanzioni

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio, hanno fermato 32 veicoli e identificato 48 persone, un 51enne è stato denunciato in stato di libertà e quattro persone sono state segnalate quale assuntrici abituali di sostanze stupefacenti poiché trovate in possesso di cocaina e hashish per uso personale.

Nell’ambito dei controlli alla circolazione stradale è stato denunciato in stato di libertà per porto di armi ed oggetti atti ad offendere un siracusano 51enne trovato in possesso di un coltello.

I Carabinieri hanno inoltre elevato sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per 10 mila euro, decurtato 36 punti alle patenti di guida, sottoposto a sequestro quattro veicoli, ritirati quattro documenti di circolazione e due patenti di guida.