Siracusa, controlli della Polizia in piazza Cosenza: identificati 56 giovani, un segnalato per droga

Nella tarda serata di ieri e per tutta la notte, gli agenti delle Volanti hanno effettuato un servizio di controllo del territorio nella zona di piazza Cosenza, nel quartiere Pizzuta, area molto frequentata da giovanissimi e spesso segnalata dai residenti per schiamazzi e corse di motorini.

Il bilancio parla di 56 giovani identificati e 13 mezzi sottoposti a verifica. Durante le operazioni, un ventiseienne è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. I controlli – fanno sapere dalla Questura – saranno ripetuti anche questa sera, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e vivibilità ai residenti.





“Raccomandiamo ai ragazzi un sano divertimento all’insegna del rispetto delle regole e del vivere civile – si legge sui canali social della Questura di Siracusa – sicuri di trovare su questi temi la collaborazione delle famiglie“.