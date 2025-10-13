Siracusa, controlli della Polizia provinciale su caccia, ambiente e circolazione stradale

Ieri il personale del XII Settore – Polizia Provinciale ha condotto un’operazione straordinaria di controllo del territorio, finalizzata al rafforzamento delle attività di prevenzione e vigilanza nelle materie di competenza provinciale.

L’intervento, disposto e coordinato dal nuovo Comandante della Polizia Provinciale, avv. Daniel Amato, ha visto impegnate tre autopattuglie e nove unità operative, con l’obiettivo di intensificare la presenza sul territorio, verificare il rispetto delle normative in materia di caccia, tutela ambientale e sicurezza stradale, e contrastare comportamenti illeciti o pericolosi.

Nel corso delle attività, la Polizia Provinciale ha svolto un’intensa azione di vigilanza faunistico-venatoria, controllando quindici fucili da caccia e verificando la regolare detenzione, custodia e documentazione di porto. Sono stati inoltre effettuati controlli sui cacciatori in attività, con riscontro della piena regolarità delle licenze, dei tesserini venatori e dei capi abbattuti. Non sono emerse violazioni di rilievo, ma sono state fornite alcune prescrizioni e raccomandazioni in materia di rispetto dei limiti di caccia e delle aree di divieto.

Parallelamente, le pattuglie hanno svolto attività di polizia stradale, controllando circa sessanta veicoli nell’ambito dei posti di blocco dislocati nel quadrante nord della provincia, comprendente i territori di Augusta, Agnone, Lentini, Carlentini, Pedagaggi, Francofonte, Villasmundo e Buccheri.

Sono state accertate e contestate alcune infrazioni al Codice della Strada, in particolare per sorpasso su linea continua e per omessa revisione periodica dei veicoli. Sono stati inoltre verificati i documenti di guida e di circolazione, nonché il corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza.

Infine, nell’ambito delle attività di polizia ambientale, sono stati effettuati diversi sopralluoghi in aree rurali e periurbane, con l’obiettivo di prevenire episodi di abbandono di rifiuti e combustioni illecite.

L’operazione ha consolidato la collaborazione fra le varie forze dell’ordine.