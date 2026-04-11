Siracusa, controlli e contrasto alla ludopatia e al gioco illegale

Giovedì mattina i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa, nel corso di un servizio straordinario finalizzato al contrasto del gioco illegale e della ludopatia hanno effettuato una serie di verifiche in

bar e sale scommesse.

Nel corso del servizio i Carabinieri hanno svolto accertamenti sul corretto funzionamento degli apparecchi elettronici, sulla regolarità delle licenze, sulla presenza delle informative obbligatorie rivolte ai giocatori, previste dalla normativa per segnalare i rischi connessi alla dipendenza da gioco e, soprattutto, sul rispetto degli orari di esercizio.

In particolare, a tutela dei più giovani, nei giorni feriali durante il periodo scolastico le sale gioco autorizzate e gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro installati presso esercizi autorizzati possono funzionare soltanto dalle 13 alle 3.

Durante i singoli sopralluoghi, effettuati nelle fasce orarie in cui le slot machine avrebbero dovuto essere spente, in quattro esercizi è stata riscontrata la presenza di almeno un apparecchio in funzione, con clienti intenti a tentare la fortuna. I titolari di queste attività, due donne di 76 e 27 anni e due uomini di 59 e 37 anni, sono stati segnalati amministrativamente per l’inosservanza della normativa in materia di prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico.

Un 56enne è stato sanzionato perché sorpreso a fumare all’interno di un bar, in violazione dei divieti prescritti dalla legge.