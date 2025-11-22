Siracusa, controlli in Algeri: trovata droga in auto

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno denunciato un 24enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Durante un controllo alla circolazione stradale in via Algeri, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 16 dosi di hashish che l’uomo occultava sotto il sedile dell’auto.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni