Siracusa, controlli in Borgata dei Carabinieri: denunce per armi e guida senza patente

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa e della Compagnia d’Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, impegnati in controlli straordinari del territorio nel quartiere Borgata, hanno denunciato in stato di libertà tre persone ed eseguito perquisizioni personali e veicolari per la ricerca di armi e droga.

Un 24enne, con precedenti di polizia per reati specifici, è stato denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere poiché, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un di un coltello a serramanico e di un manganello telescopico, rispettivamente della lunghezza di 15 e 60 centimetri.

I Carabinieri hanno inoltre denunciato in stato di libertà un 54enne e un 21enne per guida senza patente. Cinque uomini, di età compresa tra i 21 e i 56 anni, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di crack e hashish per uso personale.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono state identificate 54 persone, controllati 33 veicoli ed elevate sanzioni amministrative per 6.000 euro, decurtato 50 punti alle patenti, sequestrati sedici veicoli e ritirate le relative carte di circolazione.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.