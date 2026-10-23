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Cronaca CARABINIERI

Siracusa, controlli in Ortigia e Borgata: in giro con coltelli e balestre, 3 denunciati

di Oriana Gionfriddo ·
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carabinieri e polizia municipale

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa, della Tenenza di Floridia e delle Stazioni Carabinieri di Ortigia, Belvedere e Solarino, con il supporto della Polizia Municipale di Siracusa, nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio condotti in Ortigia e alla Borgata, hanno denunciato in stato di libertà tre persone per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere ed eseguito perquisizioni personali e veicolari per la ricerca di armi e droga.

Un siracusano 38enne e un 35enne, originario del Marocco, sono stati trovati in possesso, senza giustificato motivo, di due coltelli a serramanico di genere proibito e un 31enne di Avola, nel corso di perquisizione veicolare è stato trovato in possesso di una balestra.
Sei persone, di cui tre minorenni, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di cocaina e hashish per uso personale.
Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono state identificate 83 persone e controllati 72 veicoli. Sono state inoltre elevate 26 sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per oltre 17 mila euro, decurtati 40 punti alle patenti di guida, sottoposti a sequestro sette veicoli e ritirati quattro documenti di circolazione e due patenti di guida

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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