Siracusa, controlli in Ortigia e Borgata: in giro con coltelli e balestre, 3 denunciati

Cronaca · CARABINIERI

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa, della Tenenza di Floridia e delle Stazioni Carabinieri di Ortigia, Belvedere e Solarino, con il supporto della Polizia Municipale di Siracusa, nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio condotti in Ortigia e alla Borgata, hanno denunciato in stato di libertà tre persone per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere ed eseguito perquisizioni personali e veicolari per la ricerca di armi e droga.

Un siracusano 38enne e un 35enne, originario del Marocco, sono stati trovati in possesso, senza giustificato motivo, di due coltelli a serramanico di genere proibito e un 31enne di Avola, nel corso di perquisizione veicolare è stato trovato in possesso di una balestra.

Sei persone, di cui tre minorenni, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di cocaina e hashish per uso personale.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono state identificate 83 persone e controllati 72 veicoli. Sono state inoltre elevate 26 sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per oltre 17 mila euro, decurtati 40 punti alle patenti di guida, sottoposti a sequestro sette veicoli e ritirati quattro documenti di circolazione e due patenti di guida