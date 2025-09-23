Siracusa, controlli in Ortigia: sanzionato un apecalessino abusivo

Un apecalessino che svolgeva abusivamente attività di trasporto passeggeri, in particolare turisti, è stato scoperto dalla squadra di Pronto Intervento della Polizia municipale di Siracusa durante un servizio in Ortigia.

​Il conducente della motocarrozzetta è stato sanzionato per diverse violazioni ed irregolarità. Nel dettaglio: utilizzo del veicolo in modalità noleggio con conducente (Ncc) sebbene il mezzo fosse autorizzato esclusivamente per uso proprio; guida senza certificato di abilitazione professionale (Cap); assenza della necessaria autorizzazione comunale per il trasporto pubblico. Contestualmente, il proprietario del mezzo è stato multato per incauto affidamento del veicolo a persona priva del Cap.

​Le violazioni hanno comportato sanzioni amministrative per un totale di 1.138 euro, il fermo amministrativo del mezzo per 60 giorni e la sospensione dalla circolazione da 2 a 8 mesi. “L’operazione di oggi conferma la determinazione dei nostri agenti nel contrastare l’abusivismo – dichiarano il sindaco Francesco Italia e l’assessore alla Polizia municipale Sergio Imbrò – Difendere la legalità significa tutelare la sicurezza dei passeggeri, la corretta concorrenza tra operatori autorizzati e l’immagine turistica della nostra città”.