Siracusa, controlli in vista di Capodanno: sequestrati 1.300 artifici pirotecnici

In occasione della sera di San Silvestro e del Capodanno 2026, la Questura di Siracusa ha predisposto un piano di controlli interforze in tutta la provincia, con particolare attenzione ai festeggiamenti del capoluogo che si terranno, come di consueto, in Piazza Duomo ad Ortigia e in altri centri aretusei.

Per rendere sicure queste festività, sono stati rafforzati i controlli preventivi per evitare la vendita e l’utilizzo di materiale pirotecnico non autorizzato e ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, hanno effettuato in via Foti e in via Largo Luciano Russo due sequestri di artifici pirotecnici.

Complessivamente, sono stati posti sotto sequestro circa 1.300 artifici pirotecnici di diverso tipo.

Ricordiamo che i “botti di Capodanno”, se non utilizzati in modo consapevole e responsabile, possono essere molto pericolosi se non letali.

Ecco i consigli degli artificieri della Polizia di Stato, per trascorrere le ultime ore che ci separano dal 2026 senza rischi:

Acquistate, soltanto da rivenditori autorizzati, fuochi d’artificio con marchio CE ben esposto ed evitate i botti fai da te;

Leggete attentamente le istruzioni riportate sulla confezione degli oggetti che acquistate;

Accendete i fuochi d’artificio solo in condizioni di buona visibilità;

Non accendeteli mai in presenza di vento;

Accendeteli soltanto all’aperto, a distanza da bambini, abitazioni, alberi e lontano da altri oggetti facilmente infiammabili;

Non lasciateli incustoditi;

In caso di malfunzionamento, non provate a riaccenderli neppure a distanza di ore ma segnalate la presenza al Numero unico di emergenza 1-1-2 (Nue);

Non raccogliete fuochi inesplosi o apparentemente integri perché il loro spostamento, sfregamento o urto potrebbe provocare un’esplosione improvvisa;

Nei prossimi giorni, inoltre, saranno effettuati controlli mirati alle persone ai mezzi sospetti ed ai locali pubblici e di pubblico spettacolo per la verifica del rispetto delle prescrizioni, delle autorizzazioni di pubblica sicurezza e delle normative di settore e pattuglie di agenti in uniforme e in abiti civili saranno impiegate per la prevenzione dei reati predatori.

Particolare attenzione sarà posta al rispetto delle norme che regolano la somministrazione di alcolici, anche per le misure maggiormente restrittive in materia previste dal Codice della Strada, soprattutto per quanto riguarda i più giovani ai quali si ricorda, per l’ennesima volta, che è fatto divieto assoluto di somministrare e vendere alcolici ai minorenni.