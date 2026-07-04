Siracusa, controlli in zona Borgata: c’era chi guidava senza patente e chi nascondeva bottiglie di alcolici

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa e al Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona della Borgata identificando 81 persone e controllando 36 mezzi.

Nell’ambito di detti controlli, gli agenti delle Volanti sottoponevano a controllo un uomo di 34 anni alla guida di un ciclomotore: lo stesso è stato denunciato per guida senza patente reiterata nel biennio.

Inoltre, sempre a seguito di un controllo su strada, un minore è stato denunciato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, il giovane, che era alla guida di un ciclomotore, alla vista dei poliziotti tentava di disfarsi di un borsello all’interno del quale sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, 2 dosi di hashish e 105 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

A seguito di perquisizione a casa dell’indagato, è stato rinvenuto un altro bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Infine, gli agenti delle Volanti, intervenuti in un esercizio commerciale sito in via Elorina, hanno denunciato per tentato furto un uomo che aveva occultato 5 bottiglie di alcolici (del valore di circa 127 euro) nel proprio zaino.