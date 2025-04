Polizia di Stato e Municipale Siracusa, controlli in zona Borgata: diverse sanzioni per le violazioni al codice della strada Nella stessa serata, i poliziotti hanno effettuato dei controlli amministrativi in 8 esercizi commerciali della Borgata per verificare la presenza di soggetti in stato di alterazione alcolica e il rispetto delle condizioni igienico sanitarie Link copiato!

